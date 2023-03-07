Kars'ta ciritler depremzedeler için atıldı. Selim ilçesinde, atlı spor kulüpleri, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere etkinlik düzenledi.



Etkinlikte ilk olarak yarış atları sahne aldı. Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda Ramazan Cantepe'nin "Turbo" adlı atı birinci, Yakup Bozkurt'un atı "Sercan" ikinci, Erkan Aslan'ın atı "Bulut" ise üçüncü oldu.



Daha sonra atlı spor kulüpleri, cirit sahasında depremzedeler için mücadele etti. Kıyasıya geçen müsabakalarda sporculara madalya takdim edildi.



Yarışlarda dereceye giren sporcular, kazandıkları para ödüllerini depremzedelere bağışladı. Yarışmayı izleyen vatandaşların yaptığı bağışlar da AFAD'a teslim edildi.



Belediye Başkanı Altun, gazetecilere, ülkenin birlik ve beraberlik içinde olduğunu vurgulayarak, "Atlı spor kulüplerimiz, kaymakamlık ve AFAD koordinesinde depremzedelere yardım amaçlı böyle bir etkinlik düzenledik. Kars halkı bu konuda duyarlıdır, ellerinden geleni yapıyorlar ve destek oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. 'Depremzedelere nasıl yardımcı olabiliriz' diye elimizden gelen yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Türk milleti olarak böyle durumlarda etle kemik gibi oluyoruz." dedi.