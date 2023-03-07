Antalyalı üretici yasağa tepkili: "Kalıcı çözüm maliyetin düşürülmesi"

Türk çiftçisi, salgında, afette, vatanın her zor gününde hep ön safta yer aldı. Topraktan alıp milletine sundu. Onlar, bugün de var gücüyle çalışıyor. Ancak gözden ilk çıkarılan olmak istemiyor:

-Bizi bir kararda sildi hadi gübrecileri mazotçuları silsin.

Tarım ve Orman Bakanlığı büyük depremleri ve fiyat artışını gerekçe göstererek domates ihracatında 14 Nisan’a kadar kısıtlama getirdi. Antalya’da üreticiler, ülkenin bulunduğu zor şartlarda üretime yönelik bu yaptırımı kabul etmiyor:

-Çiftçiler olarak her zaman üretmek istiyoruz biz üretelim büyüklerimiz pazar bulsun dünyanın her yerine gitsin bu ülke kalkınsın bu ülke tarımla kalkınır.

Aksu ve Serik ilçesinden yola çıkan çiftçiler, Antalya- Alanya D-400 kara yolunda trafiği yavaşlattı. Sonra Antalya Toptancı Hali'ne ulaştılar. Her gün buraya kasa kasa ürün taşıyan üreticiler, bu kez boş kasaları taşıdı.



İhracat yasağının kaldırılmasını isteyen üreticiler, kalıcı çözüm olarak ta, tarımsal üretimin kamburu girdi maliyetlerinin düşürülmesini istedi.



Üreticinin eylemine ihracatçılar ve komisyoncular da destek verdi:

- Ürettiğimiz domatesin toplamda yüzde altısı ihracat etmekteyiz bu karar doğru bir karar değildir ihracatın sürdürülebilirliği için tehlike teşkil ediyor. Alternatif tedarikçi ülkeler bizim yıllarca mücadele ederek elde ettiğimiz pazarlara konuşlanması pazarları kaybetmemize ve yıllarca mücadele etmemize neden olacaktır.

Sonrada yüzlerce üretici D-400 kara yolunu trafiğe kapattı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile görüşmek istediler.



Aralarından seçtikleri temsilciler, Vali Yazıcı ile görüştü. Eylem sona erdi.