Artvin'de yolu kapalı köydeki yaşlı çiftin yardımına dron yetişti

Artvin'de yoğun kar yağışı köy yollarını kapadı. Elektriğin verilemediği Çukurca Köyü’nde iletişim kurulamayan yaşlı çifte, insansız hava aracı ile taşınabilir şarj cihazı gönderildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yolu kapalı köydeki yaşlı çifte dron ile taşınabilir şarj cihazı gönderildi.

Çukur köyü Çamlık Mahallesi'nde kendilerinden başka yaşayan kimse bulunmayan Hasan-Lütfiye Kılıç çifti, kar nedeniyle elektriğin kesildiği bölgede telefonlarının şarjı bitmeden köy muhtarı ve jandarmayı arayarak durumu bildirdi.

Köy yolunun ulaşıma açılması için bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması, çığ tehlikesi nedeniyle tamamlanamadı.

Bunun üzerine köy sakinlerinden Barış Altun'a ait drona bağlanan taşınabilir şarj cihazı, iletişimin kesilmemesi için Kılıç çiftine ulaştırıldı.

O anlar dron kamerasıyla kayıt altına alındı.

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