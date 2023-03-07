Artvin'de yolu kapalı köydeki yaşlı çiftin yardımına dron yetişti

Artvin'in Şavşat ilçesinde yolu kapalı köydeki yaşlı çifte dron ile taşınabilir şarj cihazı gönderildi.



Çukur köyü Çamlık Mahallesi'nde kendilerinden başka yaşayan kimse bulunmayan Hasan-Lütfiye Kılıç çifti, kar nedeniyle elektriğin kesildiği bölgede telefonlarının şarjı bitmeden köy muhtarı ve jandarmayı arayarak durumu bildirdi.



Köy yolunun ulaşıma açılması için bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması, çığ tehlikesi nedeniyle tamamlanamadı.



Bunun üzerine köy sakinlerinden Barış Altun'a ait drona bağlanan taşınabilir şarj cihazı, iletişimin kesilmemesi için Kılıç çiftine ulaştırıldı.



O anlar dron kamerasıyla kayıt altına alındı.