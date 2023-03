Depremzedelere günde 10 bin kişilik sıcak yemek

Afetin ilk gününden bu yana insanların yaralarını sarmak için gayret sarf eden vakfın öncülüğünde Malatya Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde kurulan aşevinde kazanlarda yemek pişiriliyor.

Avrupa Yetim Eli Derneği, Yetimler Vakfı ve İHO Ebrar'ın da desteğiyle hazırlanan yemekler, kentin 5 farklı noktasında üç öğün olarak afetzedelere dağıtılıyor.

Yemek çeşitlerinin yanında tatlı, meyve ve içecek ikramı da yapan görevliler, çocuklara balon hediye etmeyi ihmal etmiyor.

"RAMAZANIN SONUNA KADAR DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, AA muhabirine, İstanbul merkezli vakıf olarak depremin hemen ardından bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

İlk olarak 11 ilde yardım faaliyetlerine başladıklarını, bazı noktalarda da arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirten Kurtaran, afetzedelerle dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olacaklarını ifade etti.

Kurtaran, şu an 6 ilde halihazırda aşevlerinin hizmet verdiğini aktararak, "Malatya'da günlük 10 bin kişilik yemek çıkartıyoruz. Bu kapasitemizi biraz daha arttıracağız. Türkiye geneli şu an 70 bin kişiye her gün sıcak aş ikramımız oluyor. Bunu ramazanın sonuna kadar devam ettireceğiz inşallah." dedi.

Diğer insani yardım çalışmalarını da sürdürdüklerine değinen Kurtaran, hijyen paketi, gıda, bebek bezi ve maması ile kısmen çadır yardımı yaptıklarını kaydetti.

"BİZİ EV SICAKLIĞINDA HİSSETTIRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

63 yaşındaki depremzede Cemal Uğurlu, ilk depremin ardından evi terk ettiklerini, sonrasında gittikleri müstakil evlerinde ikinci sarsıntıya yakalandıklarını anlattı.

Her iki evinin de hasarlı olduğunu, bahçeye kurdukları çadırda yaşadıklarına değinen Uğurlu, "Allah milletimiz, devletimiz ve herkesten Allah razı olsun. Büyük katkıda bulundular. Büyük hizmet veriyorlar. Yani devletimiz ve herkes seferber olmuş. Hiç eksik bir şey yok. Gıda olsun, su olsun, odun olsun..." diye konuştu.

Evleri ağır hasar gören ve ailesiyle çadırda kalan 43 yaşındaki Rabia Geçit, şu ifadeleri kullandı: