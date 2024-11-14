Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.
Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı