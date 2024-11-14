Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kahramanmaraş'ta orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Ahır Dağı'ndaki sulu tarla mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne ve Büyükşehir itfaiyesine ait ekipler yönlendirildi.

Yangına 1 helikopter, 20 arazöz,10 su tankı, 10 ilk müdahale aracıyla müdahale ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş orman yangını
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