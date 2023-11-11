Kahramanmaraş'ta "Yerine Dönüşüm Projesi"nin İlk Temeli Atıldı

Kahramanmaraş'ta 'Yerinde Dönüşüm Projesi'nin ilk temeli Afşin İlçesi'nde atıldı.



Depremde evi yıkılan Rabia Akyar, Kahramanmaraş Afşin İlçesi'nde bulunan evinin yeniden inşası için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı Yapım ve Dönüşüm Ofisine başvurdu.



Efsun Turan Mahallesi'nde buluna evin yapılması için başlatılan inşaat çalışmalarında ilk harç döküldü.



İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, kenti yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.