Kahramanmaraş'taki Deprem Korkuttu! AFAD ve Kandili Rasathane 6 Kasım 2023 Son Depremleri

Ülkemizde adeta her gün yeni bir deprem haberiyle uyanıyoruz! Fay hatlarının son 2 yıldır yüksek oranda hareketlenmesi şiddetli depremleri de beraberinde getiriyor. Bursa üstü yaşanan deprem sonrası Marmara'da sık sık depremler meydana geldi. Bunun yanı sıra ise 6 Şubat'tan beridir Kahramanmaraş ve civarında da depremler meydana geliyor.

Kahramanmaraş'ta Deprem!

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'ta merkez üstü Elbistan'da 3.1 bir şiddetinde artçı deprem meydana geldi. Diğer deprem verileri ve merkez üstlerini ise hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi resmi sitelerinde yayınladı.

AFAD Deprem verileri

06-12-2023 09:41:45 38.3511 37.2722 6.4 ML 3.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 611920

06-12-2023 09:18:39 38.2667 38.6508 7 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 611921

06-12-2023 09:13:11 38.1214 38.6503 15.9 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 611916

06-12-2023 09:03:08 37.1581 36.9447 7.03 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep) 611914

06-12-2023 08:59:10 36.8422 33.8317 7 ML 1.5 Silifke (Mersin) 611915

06-12-2023 08:58:35 38.1172 38.5264 7 ML 2.5 Sincik (Adıyaman) 611919

06-12-2023 08:56:11 38.3272 37.2769 7 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) 611917

06-12-2023 08:47:18 37.9033 36.1106 11.75 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 611918

06-12-2023 08:45:31 40.4703 30.2514 7 ML 2.3 Geyve (Sakarya) 611913

06-12-2023 08:23:33 38.3503 37.2706 7.03 ML 2.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 611912

06-12-2023 08:11:00 38.3492 37.2619 8.66 ML 3.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 611911

06-12-2023 07:28:55 40.8431 34.6456 7 ML 2.9 Dodurga (Çorum) 611910

06-12-2023 06:55:59 40.0053 42.6042 7 ML 2.5 Sarıkamış (Kars) 611901

06-12-2023 06:38:16 37.8956 26.9 6.94 ML 1.7 Ege Denizi - [19.65 km] Seferihisar (İzmir) 611902

06-12-2023 06:24:04 37.4447 36.8689 8.73 ML 1.8 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 611904

06-12-2023 06:22:16 37.0358 29.0031 7.09 ML 1.3 Köyceğiz (Muğla) 611903

06-12-2023 06:06:50 38.0708 37.9436 11.25 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 611906

06-12-2023 06:03:13 38.1197 36.5586 7.11 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 611907

06-12-2023 06:01:57 37.5269 37.2189 11.39 ML 2.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 611905

06-12-2023 05:29:24 40.4069 28.7931 6.96 ML 1.4 Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [01.74 km] Mudanya (Bursa) 611908

Kandilli Rasathanesi Deprem Verileri

2023.12.06 09:54:14 40.3318 28.9802 5.0 -.- 1.4 -.- GOYNUKLU-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.06 09:44:09 40.4153 28.8522 8.8 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 09:41:44 38.3770 37.2620 5.0 -.- 3.1 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 09:35:42 37.4703 36.9988 16.0 -.- 1.7 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 09:30:54 38.3660 37.2418 2.8 -.- 2.4 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 09:21:20 38.0342 37.3885 8.5 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 09:19:02 38.0947 37.2043 7.8 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 09:03:08 37.1527 36.9538 5.4 -.- 1.6 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.06 08:59:09 36.7375 33.7967 20.4 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.12.06 08:58:35 38.1235 38.4922 5.4 -.- 2.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.06 08:56:11 38.3748 37.2492 6.5 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 08:47:17 37.9437 35.9243 24.1 -.- 1.3 -.- GUZPINARI-FEKE (ADANA) İlksel

2023.12.06 08:45:31 40.4753 30.2408 5.4 -.- 2.6 -.- SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA) İlksel

2023.12.06 08:43:43 39.9225 34.9767 5.1 -.- 2.0 -.- SARIMBEY-(YOZGAT) İlksel

2023.12.06 08:25:55 38.6123 37.1708 16.2 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.12.06 08:23:32 38.3665 37.2793 5.0 -.- 2.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 08:11:00 38.3737 37.2868 5.0 -.- 3.2 3.2 GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 07:28:54 40.8265 34.6540 5.3 -.- 3.3 3.2 DERINOZ-OGUZLAR (CORUM) İlksel

2023.12.06 06:55:58 39.9978 42.6002 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2023.12.06 06:47:11 40.3798 28.9502 6.0 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.06 06:38:15 37.8847 26.8635 8.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.06 06:24:03 37.4217 36.8215 12.5 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 06:22:16 37.0502 28.9672 8.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.12.06 06:06:49 38.0965 37.9445 8.1 -.- 1.7 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.06 06:03:13 38.1392 36.5997 5.4 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 06:01:56 37.5295 37.2607 1.4 -.- 2.2 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 05:29:23 40.4162 28.8457 10.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 05:17:19 38.1327 37.3345 11.1 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.06 04:44:10 40.4787 28.8285 5.0 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 04:12:14 37.8345 27.0188 9.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.06 03:59:59 37.1658 36.6658 5.2 -.- 2.7 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2023.12.06 03:58:39 37.1625 36.6890 5.0 -.- 2.6 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.06 03:30:07 40.4493 28.8588 8.9 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 02:59:40 40.4087 28.8380 11.0 -.- 1.8 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.06 02:39:32 37.9243 37.8770 5.5 -.- 1.5 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.06 02:33:19 35.6515 26.3883 29.3 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel

2023.12.06 02:24:04 38.9517 43.6472 6.6 -.- 1.7 -.- KARAHAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2023.12.06 02:18:06 40.4377 28.8675 6.6 -.- 2.0 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 02:04:04 37.6555 37.4627 4.9 -.- 1.9 -.- KUCUKOREN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel

2023.12.06 01:28:13 37.4068 38.7395 6.9 -.- 1.8 -.- ILHAN-(SANLIURFA) İlksel

2023.12.06 01:23:23 40.7325 42.5780 16.9 -.- 1.6 -.- DEGIRMENLIDERE-SENKAYA (ERZURUM) İlksel

2023.12.06 01:18:33 40.4187 28.8563 12.4 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 00:33:08 40.4258 28.8803 8.9 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.06 00:24:59 38.8215 37.4953 5.0 -.- 3.1 3.2 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel