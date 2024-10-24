Kalaşnikof ile yakalanan zanlıya gözaltı

Kırıkkale'de, jandarma ekipleri tarafından kalaşnikof ile yakalanan bir zanlı, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kalaşnikof ile yakalanan zanlıya gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, O.O. (55) isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler, şahsın üzerinde kalaşnikof (AK-47), 1 yedek şarjör ve 20 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kalaşnikof gözaltı
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