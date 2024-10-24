Kalaşnikof ile yakalanan zanlıya gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, O.O. (55) isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler, şahsın üzerinde kalaşnikof (AK-47), 1 yedek şarjör ve 20 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili adli soruşturma başlatıldı.