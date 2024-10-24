TFF'den terör saldırıyla ilgili önemli karar! Tüm liglerdeki maçlarda uygulanacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) önemli bir karar alındı. TFF, bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TFF'den terör saldırıyla ilgili önemli karar! Tüm liglerdeki maçlarda uygulanacak
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Terör saldırısında 5 kişi şehit olurken onlarca kişi de yaralandı.

Terör saldırısına tepkiler çığ gibi büyürken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önemli bir karar aldı.

TFF, terör saldırısında şehit olan vatandaşlar için bu hafta tüm liglerde maç öncesinde saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm kulüplerin müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen hain terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımız anısına 25, 26, 27 ve 28 Ekim'de oynanacak tüm profesyonel ve amatör lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." denildi.

Terörün lanetlendiği açıklamada, "Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, aileleri ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyor; terörü lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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