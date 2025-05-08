Kaleiçi'nin sorunları UNESCO'ya girmekle çözülür mü?

Antalya’nın yaşayan tarihi Kaleiçi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ancak çok başlı idari yapı Kaleiçi'ne zarar veriyor.

"Kaleiçi tarih anlamında çok derin bir yapı. Kale içerisinde 42 tane selçuklular döneminden kalan fetihnağmeler var. Hepsi perişan vaziyette. Kaleiçi çok başlı Büyükşehiri var, Muratpaşası var, Kültür Bakanlığı var. bir kere kaleiçi başlı başına tek elden idare edilmeli."

Kaleiçi’nin kimliğine ve özel yapısına yakışmayan bir çok sorunu var. Kent araştırmacılarına göre Kaleiçi UNESCO miras listesine alındığında bu sorunlar çözülebilir.

"Kaleiçeirisinde bir kere bir pislik var. Mekruh binalar var. bunları kültür bakanlığı o binaların sahiplerine uzun vadeli kredilerle aslına uygun imar ettirmeli. Kültür mirasına alındığında olumlu şeyler olacak. Kaleiçinde ki otelleride ıslah etmek gerekir. Bunların hemen yanında müzikaller var. Sabaha kadar çalıyor, otelledekiler uyuyamıyor."

Antalya’nın bütüncül turizm merkezi haline gelmesi için de Kaleiçi’nin ev sahipliği çok önemli.

"En önemli şey Antalya için Ekoturizm ve Ekoziraattir. Kaleiçinde Antalya’ nın değerlerini, Antalya’ nın yemeklerini, bitkilerini tanıtacak şeyler konulmalı. Kale içerisinde Antalya yemeklerinin yapıldığı lokanta yok. Sadece Antalya olarak düşünmemek lazım. Burası turizm kenti. Hatay’ ı da düşünmek lazım, Gaziantep’ i de düşünmek lazım. Türkiye’ yi esas alarak oralarda Anadolunun yemek tatlarını sergilemek lazım. Gelen turiste ikram etmek lazım. Çünkü büyük otellerdeki yemeği dünyanın her yerinde yer. Ancak Antalya’ nın yemeğini Antalya’ da yer."

Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği Direktörü Özer Satılmış Özgüç, Kaleiçi’nin yerel değerlere göre donatılması gerektiğini belirtiyor.