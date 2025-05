Motokrosun kalbi Afyonkarahisar'da atacak: Dünya Motokros Şampiyonası başlıyor!

Dünyanın en prestijli motokros organizasyonu olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), 8’inci kez Türkiye’de düzenleniyor. 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek organizasyon, yarışseverlere adrenalin dolu anlar yaşatırken, Türkiye’nin tanıtımına da milyarlarca liralık katkı sağlayacak.

Dünyanın en iyi motokros altyapısına ve padokuna sahip pistlerinden biri olarak kabul edilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu yıl yine yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak. Etkinlikle eş zamanlı olarak 3-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek NG Afyon Motofest ile festival havasına bürünen şehirde konserler, etkinlikler ve spor şöleni bir arada sunulacak.

TANITIM LANSMANI GÖRKEMLİYDİ

Organizasyonun tanıtım lansmanı, İstanbul’daki Radisson Collection Hotel’de gerçekleştirildi. Lansmana; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, NG Afyon Satış Müdürü Aslı İşbakan, milli sporcular Selen Tınaz, Akil Ulusan, Ahmet Buğra Geren ve çok sayıda davetli katıldı.

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, şampiyonanın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını belirterek; “Dünya Motokros Şampiyonası yalnızca bir spor etkinliği değil; Türkiye’nin tanıtımına, gençliğe, şehirlerin kalkınmasına ve spor turizmine katkı sağlayan çok yönlü bir organizasyon. Şampiyonanın son beş yıldır Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenmesi ise bu etkinliğe verilen önemi gösteriyor. Seyirci olarak 2024 yılında yalnızca Afyonkarahisar etabında 475 bin kişiye ulaşıldı. Organizasyon her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ve şehrin uluslararası alandaki yerini sağlamlaştırdı” dedi.

2024 yılında yalnızca Afyonkarahisar etabında 475 bin seyirciye ulaşıldığını belirten Vali Yiğitbaşı, etkinliğin 180 ülkede yayınlandığını ve potansiyel 3.5 milyar kişiye eriştiğini söyledi.

"MXGP ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SUNUYOR"

Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, “Bu sene 8’incisi düzenlenecek organizasyonun ülkemizin tanıtımına uluslararası düzeyde katkı sunduğunu ifade ederek, “Organizasyon şehrimize ekonomik anlamda da çok büyük katkı sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“MXGP BİR YARIŞTAN ÇOK DAHA FAZLASI”

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, MXGP ve NG Afyon Motofest’in şehre sağladığı katkıların sadece turizmle sınırlı olmadığını, bu organizasyonlar sayesinde sosyal hayatın canlandığını, esnafın kazandığını ve gençlere yeni fırsatlar doğduğunu ifade etti.

“Afyonkarahisar Belediyesi olarak, şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan, marka değerini yükselten her projeyi çok önemsiyoruz. Afyonkarahisar olarak, 2018 yılından bu yana dünyanın en prestijli motokros organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye’ye ev sahipliği yapıyoruz." ifadelerini kullanan Köksal Köksal, geçen yıl rekor katılımla gerçekleşen etkinlikte 500 bine yakın ziyaretçinin ağırlandığını, bu yıl da aynı ilgiyi beklediklerini vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl, 4-8 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen NG Afyon MotoFest ve MXGP Türkiye, şehrimizde büyük bir coşkuya sahne oldu. 25'ten fazla takım ve 150'den fazla yarışçının katılımıyla gerçekleşen bu organizasyon, yaklaşık 500 bin izleyiciyi ağırlayarak rekor bir katılıma imza attı. Bu sene, 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen motokros tutkunlarını buluşturacak MXGP Türkiye, ve 3-7 Eylül arasında binlerce konuğu ağırlayacak NG Afyon Motofest, bu yıl da şehrimizi adrenalin, eğlence, kültür ve kardeşlik dolu günlere taşıyacak” dedi.

Afyonkarahisar’ın zaferin şehri, gastronominin başkenti, yolların kesiştiği, medeniyetlerin buluştuğu bir kavşak noktası olduğunun altını çizen Başkan Köksal, “Sporla, sanatla, gençlikle ve üretimle büyüyen bir Afyonkarahisar hayal ediyoruz. Bu sadece bir yarış değil, bir vizyondur. Bu sadece bir festival değil, bir buluşmadır. Bu sadece birkaç gün sürecek bir etkinlik değil, 365 gün yaşayan bir şehrin dünyaya açılan penceresidir. Motokros, cesaretin ve hızın sporu olduğu kadar, aynı zamanda altyapıdan organizasyona kadar büyük bir emek ve koordinasyon isteyen bir alandır. Bizler Afyonkarahisar Belediyesi olarak, bu emek zincirinin en güçlü halkası olmaktan gurur duyuyoruz. NG Afyon Motofest sayesinde konserler, sergiler, gösteriler ve atölye çalışmalarıyla her yaştan misafirimize hitap edecek dopdolu bir program sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Otellerimiz doluyor, esnafımız kazanıyor, gençlerimize iş imkanları doğuyor. Afyonkarahisar’da sosyal hayat hareketleniyor, kültürel dinamizm artıyor. Yani şehrimiz sadece 5 gün değil, 365 gün yaşanacak bir şehir haline geliyor. Cumhuriyetimizin kazanıldığı bu topraklarda, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir belediye olarak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak projelere öncelik veriyoruz. MXGP ve Motofest gibi organizasyonlarla sporu, sanatı ve üretimi teşvik ediyor, toplumsal birlikteliği güçlendiriyoruz. Bu sebeple başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Valimize, Türkiye Motosiklet Federasyonu'na, organizasyonun her aşamasında gece gündüz çalışan belediye personelimize, katkı sunan tüm paydaşlara ve her şeyden önemlisi bu şehri vergileriyle var eden kıymetli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Unutmayalım; Afyonkarahisar bir spor şehri, bir kültür şehri ve bir birlik şehridir. Ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdiden davet etmek isterim; sizleri 3-7 Eylül arasında NG Afyon Motofest’e, 6-7 Eylül'de ise MXGP Türkiye'ye bekliyoruz. Misafirperverliğimizi bir kez daha gösterecek, bu güzel şehrin ruhunu birlikte yaşayacağız. Şimdiden tüm sporculara başarılar diliyor, bu heyecana ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar büyümeye, gelişmeye ve dünyaya açılmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIMIZA ŞİMDİDEN SÖZ VEREBİLİRİM"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, MXGP Türkiye organizasyonunun bugüne gelmesinde birçok kişinin emeği olduğunu belirterek, "7’nci yılda 8’inci kez beraber olacağız. Çok büyük heyecan içindeyim. MXGP Türkiye bugüne geldiyse bir kaç tane teşekkür etmem gerekiyor. 2‘nci yılımızdan bu yıla kadar himayelerine alan Cumhurbaşkanımıza, valilerimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi parkurunu en iyi organizasyonunu dünya federasyonu ve paydaşlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yıl çok daha iyi işler yapacağımıza şimdiden söz verebilirim. Organizasyonda emeği bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

NG AFYON’DAN MOTOFEST’E DESTEK

NG Afyon Satış Müdürü Aslı İşbakan ise, MXGP’nin şehir ve bölge kalkınmasına katkı sunduğunu vurgulayarak, “NG Afyon olarak, şehrimizin kültürel ve sportif değerlerini öne çıkararak bölge kalkınmasına katkı sağlamayı temel hedefimiz olarak görüyoruz. Özellikle termal turizmi destekleyen çalışmalarımızla Afyonkarahisar’ın bu alandaki potansiyelini daha da görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu yıl MXGP kapsamında düzenlenecek olan ve 5 gün sürecek MotoFest’e NG Afyon olarak tekrar sponsor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Festival, motor sporlarının ötesinde müzikten sanata birçok etkinlikle geniş kitlelere hitap ediyor. Biz de bu vesileyle şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN İYİ ALTYAPISI VE PADOKU AFYON'DA

“Dünyanın en iyi motokros alt yapısı” ve “dünyanın en iyi padoku” ödülüne sahip Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelen sporseverleri ağırlayacak. Tüm dünyada en çok izlenen etaplardan biri olan MXGP Türkiye, bu yıl da şampiyonları belirleyecek kritik yarışlara sahne olacak.

3.5 MİLYAR KİŞİYE YAYIN, 500 BİN SEYİRCİ HEDEFİ

Yarışlar, 180 ülkede yayınlanarak yaklaşık 3.5 milyar kişiye ulaşacak. Eş zamanlı yapılan konserler, sergiler ve spor etkinlikleriyle hem eğlence hem de tanıtım ayağında Türkiye ekonomisine milyarlarca lira katkı sağlanması bekleniyor.

DÜNYA DEVLERİ AYNI PARKURDA

Afyonkarahisar’da düzenlenecek yarışta, Kawasaki, Honda, Yamaha, GASGAS, KTM, Fantic, TM, Husqvarna ve Beta gibi dünya devlerinin fabrika takımları ve 25 ülkeden yaklaşık 150 elit yarışçı kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, İspanya, Hollanda, İsviçre, Fransa, İngiltere, Çin ve Avustralya gibi ülkelerde düzenlenen şampiyona kapsamında; MXGP Türkiye, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası – MX2 Türkiye, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası – WMX Türkiye, Avrupa Motokros Şampiyonası – EMX250 Türkiye etapları aynı hafta sonunda yapılacak.

TÜRKİYE MOTOKROSUNDA YENİ NESİL YÜKSELİŞ

MXGP Türkiye sadece yarış izlemekle sınırlı değil. Aynı zamanda genç sporcular için de bir vitrin niteliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl kurulan MXGP Academy, uluslararası arenaya yarışçı kazandırma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Her yıl yaklaşık 10 Türk yarışçının katılım gösterdiği organizasyonda bu yıl bu sayının artması bekleniyor.

MÜZİK, EĞLENCE VE MOTOSİKLET BİR ARADA

Türkiye’nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliği olan NG Afyon Motofest, 3 Eylül 2025 tarihinde kapılarını açacak ve 7 Eylül’e kadar sürecek. Festival boyunca 5 gün içinde 12 konser ve 50’ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek.

Festival Konser Programı:

3 Eylül Çarşamba: Debublüman – Zeynep Bastık

4 Eylül Perşembe: Ayna – Mela Bedel – Motive

5 Eylül Cuma: Sufle – İkilem – Semicenk

6 Eylül Cumartesi: Samida – Nilüfer

7 Eylül Pazar: Kubat – Funda Arar

Organizasyona ait biletler yeni nesil biletleme “vidipass.com” adresinden temin edilebilecek.