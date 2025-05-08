Bahar Aksu cinayetinde şok detay: Önceden planlamışlar!

İstanbul’un Şişli ilçesinde 5 Mayıs Pazartesi sabahı saat 06.30’da yaşanan cinayet, kamuoyunu derinden sarstı. Kazım Orbay Caddesi üzerinde işe gitmek için evinden çıkan 33 yaşındaki Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından yol ortasında silahla vurularak öldürüldü.

Aksu’nun, saldırganın kendisini zorla araca bindirmeye çalışmasına direnmesi üzerine katledildiği öğrenildi. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

KEŞİF YAPIP GERİ DÖNMÜŞLER

Haber Global'e göre, cinayet soruşturmasını yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın önceden planlandığını tespit etti. Zanlı Rüstem Elibol’un, cinayetten üç gün önce Çanakkale’den İstanbul’a geldiği, arkadaşlarıyla birlikte olay yerinde keşif yaptığı ve ardından geri döndüğü belirlendi. Zanlılar, saldırı sabahı tekrar İstanbul’a gelerek cinayeti işledi.

“BOŞANMAYI KABUL EDEMEDİM”

Yakalanan katil zanlısı Rüstem Elibol, emniyetteki ifadesinde 2019 yılında Bahar Aksu ile evlendiklerini ve üç yıl sonra boşandıklarını belirtti. Elibol, “Bu boşanmayı kabullenemedim” diyerek cinayete gerekçe olarak kıskançlık ve öfke duygularını öne sürdü.

Soruşturmada, Bahar Aksu’nun 2020 yılında Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki kez şikâyette bulunduğu, ancak herhangi bir tedbir kararının uygulanmadığı da ortaya çıktı.

Rüstem Elibol ve olaya yardım ettikleri belirlenen üç kişi, gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.