Kalp Hastası Nakille Hayata Tutundu

Antalya'da 5 yıldır kalp yetmezliği rahatsızlığı yaşayan 54 yaşındaki hasta, bağışlanan bir kalp ile yaşama tutundu. Hastaya kalbini bağışlayan kişinin 24 yaşında trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir genç olduğu belirtildi.

Kalp Hastası Nakille Hayata Tutundu

Aydın'da 24 yaşındaki O.B. geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları bağışlandı. O.B.'nin bağışlanan organlarından kalbi, Akdeniz Üniversiesi Hastanesi'ne gönderildi.

OB.'nin kalbi 2 çocuk babası 54 yaşındaki Kerim Gökkurt'a hayat oldu! Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi, kalbi başarılı bir operasyonla Gökkurt'a nakletti.

5 yıldır kalp yetmezliği rahatsızlığıyla boğuşan Kerim Gökkurt, bağışlanan kalple hayata tutundu. Gökkurt'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Prof. Dr. Bayezid nakil sonrası açıklamalarda bulundu. Bayezid, hastanın sağlığının iyi olduğunu, tedavisi tamamlanınca taburcu edeceklerini belirtti.

Kovid-19 salgınından sonra organ bağış oranlarının düştüğünü dile getiren Kerim Gökkurt ise Türkiye'de 1500 hastanın kalp nakli beklediğini hatırlatarak, organ bağışı çağrısında bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# organ bağışı # kalp nakli # antalya # Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
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