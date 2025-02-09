Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz, Mardin’in Dargeçit ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Ayaz’ın cenazesi, Şırnak’tan memleketi Mardin’e getirilmeden önce Şırnak’ta törene katılan askeri yetkililer ve yakınları tarafından son bir kez uğurlandı.

Ayaz’ın cenazesi, 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Mardin’e gönderildi. Törene, Vali yardımcıları Talha Altuntaş ve Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Birlik, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim’in yanı sıra askeri personel ve kurum temsilcileri katıldı. Dua edilen törenin ardından, Ayaz’ın naaşı helikopterle Dargeçit ilçesine gönderildi.

DARGEÇİT'TE SON GÖREV

Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı’nda da bir tören düzenlendi. Ayaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Burada İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua okundu. Cenaze, Sümer Mahallesi’nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Ayaz’ın cenaze törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve birçok güvenlik korucusu katıldı.

Ayaz'ın evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Ayaz'ın oğluna Türk bayrağını teslim etti.