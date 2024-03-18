Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi

Uzman onbaşı Mustafa Yılmaz, Hatay'ın Antakya ilçesinde nöbetteyken kalp krizi geçirip hayatını kaybetmişti. Mustafa Yılmaz, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden asker Şanlıurfa'da toprağa verildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Uzman onbaşı Mustafa Yılmaz, Hatay'ın Antakya ilçesinde nöbet sırasında kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmişti. Mustafa Yılmaz'ın naaşı, gece saatlerinde memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine getirildi.

Mustafa Yılmaz, için Katırkuyu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. Yılmaz'ın annesi, oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Törene, Yılmaz'ın yakınları ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkan Vekili Akif Gülel ve diğer ilgililer katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şanlıurfa # asker # cenaze töreni
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