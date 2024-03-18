Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 18 bin 998 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği bulunurken 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Son olarak Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, İlkadım ilçesinde Hançerli Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, T.Ç. ve O.Ç'nin ikametlerinde yapılan aramada 18 bin 998 sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği bulundu.

Operasyonda ayrıca 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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