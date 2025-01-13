Kamyonet ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralı var
Isparta'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.
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Isparta'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Senirkent-Uluborlu kara yolunun 28. kilometresi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Demet Yılmaz'ın kullandığı 32 LF 508 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali T. idaresindeki 32 ABH 357 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobilde sıkışan Demet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer sürücü Ali T. ise sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Demet Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı