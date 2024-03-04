Kamyonet okul bahçesine uçtu!

Gaziantep'te seyir halindeki bir kamyonet okul bahçesine uçtu. Yürekleri ağza getiren haberin detayları...

Kamyonet okul bahçesine uçtu!
Editör: Yağmur Biçen
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda büyük bir faciadan dönüldü.

Seyir halindeki Yahya B. (37) hakimiyetindeki kamyonet Fırat Mahallesi'ndeki okulun bahçesine uçtu. 30 metre yükseklikten Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu’nun arka bahçesine düşen kamyonetin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sırasında öğrencilerin derste olması ise büyük bir faciayı önledi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yahya B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kaza # ​Gaziantep # okul
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