Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Egemen Ceylan yönetimindeki 07 BUV 076 plakalı motosiklet, Abdülkerim B'nin kullandığı 07 BBF 420 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan motosiklet sürücüsü Egemen Ceylan ağır yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Egemen Ceylan, kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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