Kan donduran olay: Çoban köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri'nin Sarız ilçesinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Özberk hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kan donduran olay: Çoban köpeklerinin saldırdığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Olay, sabah saatlerinde Sarız ilçesine bağlı Gümüşali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özberk aniden saldırıya geçen çoban köpeklerinin hedefi oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırıldı ve durum jandarma ile sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özberk’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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