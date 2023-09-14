"Kanatlı Hayvanların Yetiştirilmesi ve Doğaya Yerleştirilmesi" projesi sürüyor: 125 sülün doğaya salındı

Zonguldak'ta ekipler tarafından doğaya 125 sülün salındı. "Kanatlı Hayvanların Yetiştirilmesi ve Doğaya Yerleştirilmesi" çalışmaları çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

"Kanatlı Hayvanların Yetiştirilmesi ve Doğaya Yerleştirilmesi" projesi sürüyor: 125 sülün doğaya salındı
"Kanatlı Hayvanların Yetiştirilmesi ve Doğaya Yerleştirilmesi" projesi sürüyor: 125 sülün doğaya salındı
Editör: Süleyman Daban
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Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte "Kanatlı Hayvanların Yetiştirilmesi ve Doğaya Yerleştirilmesi" çalışmaları çerçevesinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede kene popülasyonunu azaltmak ve biyolojik çeşitliliği devam ettirmek üzere Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Veyisoğlu Köyü bölgesinde 125 sülün doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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