Kandilli Rasathanesi Verilerine Göre Türkiye'de Gerçekleşen Son Depremler... Hangi İllerde Deprem Yaşandı? 12 Ekim'deki Son Depremler...

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem olmaktadır. Bu depremlerin büyük kısmı hissedilemeyecek kadar küçük şiddetlidir. Buna rağmen bir deprem ülkesi olduğumuz için çoğu insan olan depremleri merak etmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün olan depremleri mutlaka kaydederek yayınlamaktadır Peki, 12 Ekim günü AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre hangi illerde deprem oldu?

12 EKİM GÜNÜ KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ DEPREMLER

2023.10.12 08:45:33 38.3795 37.4297 16.9 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.12 07:43:09 38.8047 44.5638 6.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

2023.10.12 06:40:03 36.0195 35.7912 5.0 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2023.10.12 06:26:35 36.8015 36.2993 6.5 -.- 1.7 -.- KONAKLI-DORTYOL (HATAY)

2023.10.12 06:12:19 39.6165 26.1980 7.3 -.- 1.7 -.- BABADERE-AYVACIK (CANAKKALE)

2023.10.12 05:54:25 35.7125 36.3450 22.2 -.- 2.3 -.- SURIYE

2023.10.12 05:33:13 38.4363 36.6035 5.0 -.- 1.9 -.- DALLIKAVAK-SARIZ (KAYSERI)

2023.10.12 05:16:23 37.5602 37.2692 5.4 -.- 1.4 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.12 05:08:15 36.9640 27.1428 5.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2023.10.12 04:55:15 37.2378 36.7715 8.1 -.- 1.8 -.- YESILYURT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2023.10.12 04:53:31 38.3778 27.9963 12.1 -.- 1.5 -.- ARTICAK-ODEMIS (IZMIR)

2023.10.12 04:29:13 37.9395 36.2857 12.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.12 03:55:14 38.4038 37.4363 3.2 -.- 1.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.12 03:18:30 40.8913 31.1133 24.3 -.- 1.6 -.- KAYMAKCI-(DUZCE)

2023.10.12 02:47:58 39.2037 33.2848 5.0 -.- 2.2 -.- YUSUFKUYUSU-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)

2023.10.12 02:44:07 37.8555 27.3675 4.1 -.- 1.9 -.- CINARKOY-KUSADASI (AYDIN)

2023.10.12 01:29:40 37.0678 28.3498 6.6 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2023.10.12 01:25:16 38.1065 38.4818 11.5 -.- 1.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)

2023.10.12 00:51:16 37.8652 36.3328 8.5 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.12 00:46:36 35.9373 35.8640 3.3 -.- 1.0 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2023.10.12 00:30:16 38.0457 36.5592 7.5 -.- 1.8 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.12 00:12:29 36.3772 36.1848 4.3 -.- 1.3 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY)