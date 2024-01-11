Kapadokya'da Sıcak Hava Balon Turu İptal Edildi!

Nevşehir'de, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da olumsuz hava koşulları sıcak hava balon turlarını da etkiledi.

Bölgede turistlere yönelik düzenlenen sıcak hava balon turları, zaman zaman saatteki hızı 25 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla iptal edildi.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanına gelen balon yolcu sepetlerini taşıyan araçlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu yapılan duyurunun ardından alandan ayrıldı.

Yılda yaklaşık 200 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarıyla ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor. Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.