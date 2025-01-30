Kapadokya'da turizm rekor kırdı! İşte 2024'ün konaklama rakamları

Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kapadokya’nın 2024 turizm istatistiklerini açıkladı. Bölgeyi ziyaret eden turist sayısında önemli bir artış yaşandı. 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 190 bin kişi Kapadokya'da konaklarken, bu rakam 2024'te 1 milyon 351 bin 763'e ulaştı. Bu artış, yüzde 13,5'lik bir büyümeye denk geliyor.

Müze ve ören yerlerini ziyaret eden toplam turist sayısı ise 4 milyon 374 bin 19 kişi olarak kaydedildi.

Vali Fidan, bölgede en çok konaklayan turistlerin ülke sıralamasının İspanya, Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD olduğunu belirterek, "Kapadokya, 2024 yılında yine milyonlarca turiste ev sahipliği yaptı. Müze ve ören yerlerini ziyaret istatistiklerine baktığımızda ilimizi 4 milyondan fazla yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini görüyoruz. Bölgemiz, yer altı şehirleri, peribacaları, eşsiz vadileri, sıcak hava balonlarıyla olduğu kadar gastronomi ve mimarisiyle de dikkati çekiyor. 2023 ile değerlendirdiğimizde konaklama sayısında ciddi artış olduğunu görüyoruz. 2023'te yaklaşık 1 milyon 190 bin konaklama varken, 2024'te bu rakam 1 milyon 350 binin üzerine çıktı. Yaklaşık yüzde 13,5'lik bir artışa tekabül ediyor. Konaklayan yabancı turist sayısı ise 850 bin civarına yükseldi. Konaklayanların yüzde 60'ından fazlasının yabancı turistlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu sayıların giderek artacağına, 2025'te daha başarılı bir turizm sezonu yaşanacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Fidan, Kapadokya'nın sıcak hava balonları, peribacaları, yer altı şehirleri ve eşsiz doğasıyla dünya çapında büyük ilgi gördüğünü belirtti. Turistlerin konaklama süresini artıran aktiviteler arasında at turları, arazi araçlarıyla geziler, sıcak hava balonu turları gibi deneyimler yer alıyor.