Kapadokya'da Ziyaretçi Rekoru Kırıldı! İşte Bölgeye Giden Toplam Turist Sayısı

Nevşehir Kapadokya'da ziyaretçi rekoru kırıldı. Yılın 10 aylık döneminde bölgedeki müze ve ören yerlerini ziyaret eden turist sayısı geçmiş yıllara büyük oranda arttı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde bölgeyi 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı konuk ziyaret etti. Nevşehir Valisi Ali Fidan, ziyaretçi sayının artacağını söyledi.

- Kapadokya, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, kültürel dokusuyla ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm bölgelerinden biridir. Nevşehir, yılın 12 ayına yayılan turizm hareketliliğiyle milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta, ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. İlimizde bulunan müze ve ören yerlerinin bu yılın 10 aylık ziyaretçi rakamları değerlendirildiğinde bugüne kadar ortaya çıkan en yüksek rakama ulaşıldığını görmekteyiz. Bu yıl 4 milyon 256 bin 129 yerli ve yabancı turist ağırlandı. Böylelikle tüm zamanların rekoru kırılmıştır. Ziyaretçi sayılarımız bu şekilde devam ederse yıl sonuna kadar 5 milyon ziyaretçi sayısının aşılacağını öngörmekteyiz.

Bölgedeki konaklama süresinin artırılması, turizmin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor.