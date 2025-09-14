Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku! Özel Harekat devrede

Bursa’da suç örgütü üyeleri, tarihi Kapalıçarşı’da dükkanı bulunan bir kuyumcuyu arayarak 10 milyon euro haraç istedi. Kuyumcuyu, parayı vermemesi halinde iş yerini basmakla tehdit eden şüpheliler hakkında polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku! Özel Harekat devrede
Yayınlanma: Güncellenme:

Bursa’nın günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Kapalıçarşı’sında yaşanan olay sonrası kuyumcu polise başvurdu. Şikayet üzerine devreye giren ekipler, güvenlik önlemlerini artırdı.

Olayın ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun dükkanının bulunduğu bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Çelik yelekli ve otomatik silahlı özel harekat timleri, çarşının giriş çıkışlarında ve yoğun noktalarda nöbet tutarak devriye görevine başladı.

Polis ekipleri, suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman'da dehşet! 22 yaşındaki genç sokak ortasında vurulduAdıyaman'da dehşet! 22 yaşındaki genç sokak ortasında vurulduYurt
Özel Harakat kapalıçarşı
Günün Manşetleri
Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku!
Meteoroloji’den kritik uyarı
Kız ortaokulu duyurusu siteden çekildi
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum
17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı
"12 yıllık zorunlu eğitim bence de uzun"
Bakan Yumaklı: “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz”
Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe!
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kritik uyarı Meteoroloji’den kritik uyarı
RTÜK’ten Tele1 ve Merdan Yanardağ’a tepki RTÜK’ten Tele1 ve Merdan Yanardağ’a tepki
Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi
Adıyaman'da dehşet! 22 yaşındaki genç sokak ortasında vuruldu Adıyaman'da dehşet! 22 yaşındaki genç sokak ortasında vuruldu
Eski Devrim Muhafızları Komutanı'ndan dikkat çeken paylaşım Eski Devrim Muhafızları Komutanı'ndan dikkat çeken paylaşım