Kapalıçarşı’da 10 Milyon Euroluk haraç şoku! Özel Harekat devrede
Bursa’da suç örgütü üyeleri, tarihi Kapalıçarşı’da dükkanı bulunan bir kuyumcuyu arayarak 10 milyon euro haraç istedi. Kuyumcuyu, parayı vermemesi halinde iş yerini basmakla tehdit eden şüpheliler hakkında polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Bursa’nın günlük ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan tarihi Kapalıçarşı’sında yaşanan olay sonrası kuyumcu polise başvurdu. Şikayet üzerine devreye giren ekipler, güvenlik önlemlerini artırdı.
Olayın ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kuyumcunun dükkanının bulunduğu bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Çelik yelekli ve otomatik silahlı özel harekat timleri, çarşının giriş çıkışlarında ve yoğun noktalarda nöbet tutarak devriye görevine başladı.
Polis ekipleri, suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.