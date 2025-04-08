Kapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 gümrük memuru gözaltında

Edirne Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, ocak ayında teknik ve planlı istihbari faaliyet başlatıldı.

Yapılan takipte, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet alındığına yönelik bulgular elde edilmesi üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli 38 gümrük muhafaza memuru hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde eş zamanlı aramalar yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ATAK timleri, İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira nakit para ele geçirildi.

Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.