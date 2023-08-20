Kapkaççının peşinden koştu! Cinayete kurban gitti

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir 1. Kısım'daki bir iş yerinde vale olarak çalışan Ogün T, otoparktaki bir aracın anahtarlarını alıp kaçan şüphelilerin peşinden koşmaya başladı.

VALE CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Bu sırada şüphelilerin araçtan silahla ateş ettiği Ogün T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ogün T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada valenin silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ogün T'nin otoparktan çıkarak durdurmaya çalıştığı aracın peşinden koştuğu, silahla ateş edilen valenin yere yığılması görülüyor.