Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin öğretmen alımı için tercih süreci bugün sona eriyor. 20 bin öğretmen için atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.

Mert Sagit Mert Sagit
Kar yağışı verileri güncellendi: Bir hafta boyunca etkili olacak
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Meteoroloji uzmanları, bu hafta etkili olacak soğuk hava dalgası konusunda uyarılarını sürdürüyor. Yeni soğuk hava dalgasının cumartesi günü itibarıyla etkisini göstermesi bekleniyor. Havaların soğuyacağı haberinin ardından, "Kar yağışı hangi illerde etkili olacak?" sorusu gündeme geldi. Doğu Karadeniz'de kar yağışının bir hafta boyunca devam edeceği ifade edildi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının hafta sonu 10 derece birden düşmesi öngörülüyor. Yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur etkili olacak. Cumartesi sabahından sonra ise Marmara ve İstanbul, yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?

Bazı meteoroloji uzmanlarına göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Ankara'da kar yağışı beklenirken, İstanbul'da "ısı adası" etkisi nedeniyle kar yağışı ihtimali düşük görünüyor. Son verilere göre, Konya Ovası'nın bol kar yağışı alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz'de kar yağışının bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

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