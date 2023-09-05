Kara avcılığı resmen durduruldu! Tarım ve Orman Bakanlığı av yasağını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformundan Çanakkale ve Bilecik'teki kara avcılığı faaliyetine yönelik bilgi verdi.

Çanakkale ve Bilecik'te yaşanan orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarına ilişkin tedbir alındı.

Yumaklı, "2023-2024 Av Dönemi'nde bu illerimizdeki orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yasak, Çanakkale Merkez ve Lapseki genel avlağı, Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlakları ile Bilecik Lefke devlet avlağı bölgesini kapsıyor.