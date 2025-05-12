Kara yollarında dikkat! Birçok güzergahta trafik kontrollü sağlanıyor
Türkiye genelinde birçok önemli kara yolunda yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bazı kesimlerde gece saatlerinde yol kapatmaları uygulanırken, bazı güzergâhlarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi uyarısı yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında kalan 13-16. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
TEM OTOYOLU’NDA TRAFİK EDİRNE YÖNÜNE KAPALI
TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 72-76. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar İstanbul yönünden iki yönlü olarak yönlendiriliyor.
O-4 ANADOLU OTOYOLU GECE KAPALI OLACAK
O-4 Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 73-92. kilometreler arasında yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle yol, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Trafik, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek. Bu saatlerde TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı'ndan otoyola giriş de yapılamayacak.
İÇ ANADOLU’DA BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA
Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur Köprülü Kavşağı çalışmaları kapsamında her iki yönde yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.
Kırşehir-Ankara yolu üzerindeki 44-46. kilometrelerde ise çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
EGE VE MARMARA'DA ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI
Seydikemer-Söğüt yolu üzerinde 47-57. kilometreler arasında sürdürülen yol çalışmaları nedeniyle sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.
İnegöl-Bozüyük yolu üzerindeki 32-38. kilometreler arasında Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü ve iki yönlü olarak sağlanıyor.
DOĞU VE KARADENİZ’DE TRAFİK KONTROLLÜ
Elazığ-Maden-Diyarbakır yolu üzerinde, 69-70. kilometrelerdeki Maden şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde akıyor.
Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometrelerinde, heyelan önleme çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun sadece bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometreleri (Çatalzeytin mevki) arasında köprü malzemesi nakli sebebiyle güzergâh zaman zaman kısa süreliğine trafiğe kapatılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı