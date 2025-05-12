Kara yollarında dikkat! Birçok güzergahta trafik kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında kalan 13-16. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

TEM OTOYOLU’NDA TRAFİK EDİRNE YÖNÜNE KAPALI

TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 72-76. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar İstanbul yönünden iki yönlü olarak yönlendiriliyor.

O-4 ANADOLU OTOYOLU GECE KAPALI OLACAK

O-4 Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 73-92. kilometreler arasında yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle yol, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul yönünde trafiğe kapatılacak. Trafik, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek. Bu saatlerde TEM Otoyolu Kandıra Kavşağı'ndan otoyola giriş de yapılamayacak.

İÇ ANADOLU’DA BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur Köprülü Kavşağı çalışmaları kapsamında her iki yönde yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Kırşehir-Ankara yolu üzerindeki 44-46. kilometrelerde ise çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

EGE VE MARMARA'DA ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Seydikemer-Söğüt yolu üzerinde 47-57. kilometreler arasında sürdürülen yol çalışmaları nedeniyle sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

İnegöl-Bozüyük yolu üzerindeki 32-38. kilometreler arasında Bursa-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten kontrollü ve iki yönlü olarak sağlanıyor.

DOĞU VE KARADENİZ’DE TRAFİK KONTROLLÜ

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolu üzerinde, 69-70. kilometrelerdeki Maden şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde akıyor.

Zonguldak-Devrek yolunun 9-10. kilometrelerinde, heyelan önleme çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun sadece bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-33. kilometreleri (Çatalzeytin mevki) arasında köprü malzemesi nakli sebebiyle güzergâh zaman zaman kısa süreliğine trafiğe kapatılıyor.