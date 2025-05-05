Kara yollarında dikkat! Bu güzergahlarda trafik yavaşlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Türkiye’nin farklı noktalarında yürütülen yol çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Sürücülerin, özellikle bu bölgelerde dikkatli olmaları ve uyarı levhalarına riayet etmeleri gerekiyor.

TAG OTOYOLU’NDA ÜSTYAPI ONARIMI

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 13-16. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

HEYELAN VE YAPIM ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ ETKİLİYOR

Bursa-Karacabey yolunun 18-19. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sürerken, Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerinde de heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Ayrıca Aydın-Denizli yolunun 13-14. kilometrelerinde, Babadağ Kavşak Köprüsü’nde yürütülen yapım çalışmaları kapsamında sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri isteniyor.

YOLLARIN BİR KISMI GEÇİCİ OLARAK TEK YÖNLÜ

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasındaki çalışmalarda ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanıyor. Benzer şekilde, Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31 ve 32-36. kilometreleri, Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometreleri (Kepezüstü mevkii) de yapım çalışmalarının sürdüğü diğer kritik noktalar arasında yer alıyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA DA KONTROLLÜ TRAFİK

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19. kilometreleri ile Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometreleri ve Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerinde de çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.