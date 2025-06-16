Kara yollarında dikkat! Bu yollarda bakım çalışmaları devam ediyor

TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları (85-91. km) arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin bu güzergahta dikkatli olması istendi.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları (13-14. km) İstanbul yönünde yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle trafik, diğer yönden iki yönlü olarak devam ediyor.

Benzer şekilde, Bursa Çevre Otoyolu’nun Ankara yönü (0-3. km) üzerindeki çalışmalardan dolayı sürücüler Ankara-İzmir istikametinden karşılıklı olarak yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 1-10. kilometreleri arasında devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, sadece Denizli istikametinden çift yönlü olarak sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Kilis-Akkent kavşakları (3-5. km) arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karadeniz’de ise:

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu (3-4. km) üzerindeki Üzülmez Tüneli’nde sürdürülen bakım çalışmaları sebebiyle Devrek-Zonguldak yönü trafiğe kapalı olacak ve sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolu (41-42. km) üzerindeki Melet Köprüsü’nde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Pınarlar-Eğribel yolunun 32. kilometresinde yer alan Eğribel Tüneli’nde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve montajı dolayısıyla Eğribel-Pınarlar yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometresi arasında bulunan Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’ndaki onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman istikametinde sürücülerin servis yolunu kullanması gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak devam ettiriliyor.