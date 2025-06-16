Kara yollarında dikkat! Bu yollarda bakım çalışmaları devam ediyor

Türkiye genelindeki kara yollarında süren bakım ve onarım çalışmaları sürücüler için dikkatli ve tedbirli olmayı zorunlu kılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre birçok ana arterde trafik akışı geçici yönlendirmelerle sağlanıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında dikkat! Bu yollarda bakım çalışmaları devam ediyor
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TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları (85-91. km) arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin bu güzergahta dikkatli olması istendi.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları (13-14. km) İstanbul yönünde yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle trafik, diğer yönden iki yönlü olarak devam ediyor.

Benzer şekilde, Bursa Çevre Otoyolu’nun Ankara yönü (0-3. km) üzerindeki çalışmalardan dolayı sürücüler Ankara-İzmir istikametinden karşılıklı olarak yönlendiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 1-10. kilometreleri arasında devam eden üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, sadece Denizli istikametinden çift yönlü olarak sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Kilis-Akkent kavşakları (3-5. km) arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karadeniz’de ise:

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu (3-4. km) üzerindeki Üzülmez Tüneli’nde sürdürülen bakım çalışmaları sebebiyle Devrek-Zonguldak yönü trafiğe kapalı olacak ve sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolu (41-42. km) üzerindeki Melet Köprüsü’nde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Pınarlar-Eğribel yolunun 32. kilometresinde yer alan Eğribel Tüneli’nde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve montajı dolayısıyla Eğribel-Pınarlar yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometresi arasında bulunan Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’ndaki onarım çalışmaları nedeniyle Çumra-Karaman istikametinde sürücülerin servis yolunu kullanması gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak devam ettiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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