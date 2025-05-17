Kara yollarında kritik çalışmalar: Sürücüler dikkat!

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları arasındaki muhtelif kesimlerde üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar, 21.00 ile 07.00 saatleri arasında gerçekleştirilirken, bu süreçte şerit daraltması uygulanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın çevre yolu, Aydın-İzmir istikametinde 0-4. kilometreler arasındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sağ şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kahramankazan yönünde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü olarak sağlanıyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde süren üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki Demirköprü mevkiinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler, ulaşımı kontrollü şekilde sürdürüyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında trafik, bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü olarak sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 45-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak devam ediyor.

Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.