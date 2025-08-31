Kara yollarında son durum: Çalışmalar nedeniyle birçok noktada trafik kontrollü ilerliyor
Türkiye genelinde kara yollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları uyarısı yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde çalışmaları ve kapatılan güzergahları açıkladı.
Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerinde, Babadağ farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında altgeçit yapımı sürüyor.
Denizli-Aydın yönünde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.
Aydın-Denizli yönünde ise yol tamamen kapatıldı, trafik servis yolundan tek yönlü ve kontrollü ilerliyor.
Anadolu Otoyolu’nun Gölyaka kavşağı-1. Bölge hududu İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.
Tem Otoyolu’nda Hendek-Akyazı kavşakları (0-6. km) arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde kapatılıyor. Ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.
Çalışmaların bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı kavşağından Ankara yönüne çıkış kapalı olacak.
Akyazı-Mağmat Boğazı yolunun 4-19. km’lerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte yol, kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.
Kıreli-Beyşehir arasındaki kesimde yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle ulaşım servis yoluna yönlendirildi.
Yunus Emre Tüneli’nin sol tüpü (Samsun yönü) kapatıldı. Trafik, Ünye Otogar sapağından sahil yoluna aktarılıyor.
Balya-Gönen-Susurluk-Balıkesir yolunda 37-38. kilometrelerde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunda 49-50. kilometrelerde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sürüyor. Ulaşım kontrollü şekilde ilerliyor.
Korkuteli-Tefenni yolunda 0-30. kilometrelerde sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Trafik bu kesimde kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı