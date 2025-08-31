Kara yollarında son durum: Çalışmalar nedeniyle birçok noktada trafik kontrollü ilerliyor

Aydın-Denizli yolunun 12-15. kilometrelerinde, Babadağ farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında altgeçit yapımı sürüyor.

Denizli-Aydın yönünde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Aydın-Denizli yönünde ise yol tamamen kapatıldı, trafik servis yolundan tek yönlü ve kontrollü ilerliyor.

Anadolu Otoyolu’nun Gölyaka kavşağı-1. Bölge hududu İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Tem Otoyolu’nda Hendek-Akyazı kavşakları (0-6. km) arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde kapatılıyor. Ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Çalışmaların bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı kavşağından Ankara yönüne çıkış kapalı olacak.

Akyazı-Mağmat Boğazı yolunun 4-19. km’lerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte yol, kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanacak.

Kıreli-Beyşehir arasındaki kesimde yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle ulaşım servis yoluna yönlendirildi.

Yunus Emre Tüneli’nin sol tüpü (Samsun yönü) kapatıldı. Trafik, Ünye Otogar sapağından sahil yoluna aktarılıyor.

Balya-Gönen-Susurluk-Balıkesir yolunda 37-38. kilometrelerde sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Silifke-Mersin yolunda 49-50. kilometrelerde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları sürüyor. Ulaşım kontrollü şekilde ilerliyor.

Korkuteli-Tefenni yolunda 0-30. kilometrelerde sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Trafik bu kesimde kontrollü sağlanıyor.