Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Sorumluluk benim

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başladı.

SORUMLULUK BENİM

Takımının performansından memnun olmadığını belirten Belözoğlu, “Sahaya iyi başlayan, baskıları doğru yapan bir Antalyaspor vardı ama sonrasında oyunun 55 dakikasında tamamen rakibin üstünlüğü vardı. Bütün hafta boyunca çalıştığımızın karşılığını almadığımız bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor” dedi.

Son vuruşlarda etkisiz kaldıklarını dile getiren Belözoğlu, “Özellikle öne geçtiğimiz bölümde pozisyonları değerlendiremedik. Bu biraz bireysel oyuncu profiliyle de alakalı bir durum. Yeni kurulmuş bir takımız, oyuncular birbiriyle yeni oynamaya başladı. Bu sancıları yaşıyoruz. Elbette çalışmamız gereken yerler var” diye konuştu.

ÖZGÜVENLİ BİR OYUN İSTİYORUM

Belözoğlu, oyuncularından özgüvenli bir oyun beklediğini ifade ederek, “Biz topa sahip olma konusunda oyuna müdahale ettik. Benim için üzüntü verici tarafı, ben özgüvenli bir oyun istiyorum. Yani ben oyuncularımdan da özgüven bekliyorum… Onların performansını arttırma işi birazcık benim görevim. Bunda ben eksik kalmış olabilirim. Ama bugün sanki Trabzon maçı kadar değil, siyahla beyaz kadar. Bence gole kadar diyebiliriz. Golden sonra 60 dakika. Bence hiç istenilen görüntüler yoktu. Ama 50-55 dakikalık periyotta yeni bir takım olmasına rağmen, çok genç oyuncular olmasına rağmen bence Karagümrük bizden daha iyi bir görüntü verdi” ifadelerini kullandı.

Takımın iyi bir kadro olduğuna inandığını belirten Belözoğlu, “Sezona iki galibiyetle başladık. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bugün işler iyi gitmedi ama milli arayı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Hem bireysel hem takım olarak gelişmeye ihtiyacımız var. Birlikte oynayarak, birlikte gelişeceğiz” şeklinde konuştu.