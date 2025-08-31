Okan Buruk’tan Rizespor galibiyeti sonrası açıklamalar: Transferde en hareketli saatlere girdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, transferde hareketli saatler yaşandığını ve kaleci transferiyle ilgili toplantıya katılacağını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, “Biraz daha üretebilirdik. Rizespor iyi savunma ve hücum geçişlerini iyi yapmaya çalıştı. Oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2-1’den sonra biraz zorlandık, diğer bölümlerde çok net bir şekilde zorlanmadık. Rizespor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum,” dedi.

Buruk, transferde ise hareketli saatlerin yaşandığını belirterek, “Transferde en hareketli saatlere girdik. Kaleci anlamında bizim, Manchester United, Manchester City ve PSG'nin içerisinde olduğu, oyuncu giriş ve çıkışı bekleniyor. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleciyle ilgili ne durumdayız öğrendikten sonra haber vereceğim,” ifadelerini kullandı.

