Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda 20 yaşındaki Ayberk K., 15 yaşındaki H.Ö. isimli kız çocuğunu silahla öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Olay sonrası kampüse çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganın çok sayıda suç kaydı bulunduğu iddia edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. 20 yaşındaki Ayberk K., kampüste bulunan bir kafenin önünde 15 yaşındaki H.Ö.’yü silahla vurarak öldürdü. Fail, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, saldırganın geçmişte çok sayıda suç kaydı olduğu öne sürüldü.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

75 yaşındaki adam eşiyle tartıştıktan sonra herkesin gözü önünde intihar etti!75 yaşındaki adam eşiyle tartıştıktan sonra herkesin gözü önünde intihar etti!Yurt
İzmir’de 8 ilçede 32 saatlik su kesintisi olacak! İZSU arıza onarım için tarih verdiİzmir’de 8 ilçede 32 saatlik su kesintisi olacak! İZSU arıza onarım için tarih verdiYurt
Türk sinemasının usta ismi Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti Anta Toros kimdir?Türk sinemasının usta ismi Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti Anta Toros kimdir?Kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi cinayet
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Nefes kesen gösteri uçuşu!
“Tüm yargılamalar tutuksuz yapılsın ve canlı yayınlansın”
"Kültürümüz dünyanın en büyüklerinden biri"
Banka hesaplarından 14 milyon TL çalan 27 kişi tutuklandı
Interpol tarafından aranan ‘Golani’ çetesine şafak operasyonu
CHP’de İmamoğlu-Yavaş çatışması gün yüzüne çıktı!
Okullarda tek tip ayakkabı uygulaması geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Zafer Bayramı kutlaması
Atatürk'ün bu görüntüsü ilk defa paylaşıld
Çok Okunanlar
Kazançlar dudak uçuklatıyor! Kazançlar dudak uçuklatıyor!
Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor! Meteoroloji’den 47 ile aşırı sıcak uyarısı: 45 dereceye yaklaşıyor!
İstanbul’da 31 Ağustos elektrik kesintisi İstanbul’da 31 Ağustos elektrik kesintisi
Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar Altın fiyatlarında tarihi zirve! İşte 30 Ağustos güncel rakamlar
Kavurucu sıcaklar geri dönüyor Kavurucu sıcaklar geri dönüyor