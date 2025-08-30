Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde cinayet! 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Kale Kapısı’nda akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. 20 yaşındaki Ayberk K., kampüste bulunan bir kafenin önünde 15 yaşındaki H.Ö.’yü silahla vurarak öldürdü. Fail, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden kız çocuğunun cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, saldırganın geçmişte çok sayıda suç kaydı olduğu öne sürüldü.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Medya Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.