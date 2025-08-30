75 yaşındaki adam eşiyle tartıştıktan sonra herkesin gözü önünde intihar etti!

Edirne'de eşine sinirlenen 75 yaşındaki adam sokak ortasında herkesin gözü önünde yaşamına son verdi

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki R.T, eşiyle tartıştıktan sonra kendi evinin kapısının önüne çıkarak sokak ortasında herkesin gözü önünde silahla intihar etti. Başından ağır yaralanan R,T, olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. R.T, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

intihar Edirne
