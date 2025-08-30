Beykoz Belediyesi’nin festivali faciaya dönüştü! Önce elektrik akımı can aldı, ardından çadırda yangın çıktı

İstanbul Beykoz’da düzenlenen Çayır Festivali, art arda yaşanan olaylarla faciaya dönüştü.

Gündüz saatlerinde festival alanında dondurma standında çalışan 18 yaşındaki İbrahim B., elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası stant sahibi gözaltına alınırken, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve bilirkişi görevlendirdi.

Yaşanan can kaybının ardından festival programında değişiklik yapıldı. 30 Ağustos’ta planlanan Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile 31 Ağustos’taki kapanış programı iptal edildi.

Ancak akşam saatlerinde bu kez festival alanındaki çadırlardan birinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.