Çayır Festivali’nde can kaybı! Elektrik akımına kapılan genç hastanede yaşamını yitirdi

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği Çayır Festivali’nde stantta çalışan 18 yaşındaki İbrahim B., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul’da Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen Çayır Festivali’nde acı bir olay yaşandı. Festival kapsamında dondurma satışı yapılan stantta çalışan 18 yaşındaki İbrahim B., elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen İbrahim B. hayatını kaybetti.

Olay sonrası stant sahibinin gözaltına alındığı, Paşabahçe Polis Merkezi Amirliğine götürüldüğü öğrenildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve bilirkişi görevlendirildi.

Yaşanan ölümün ardından festival programında da değişiklik yapıldı. 30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek Zafer Yürüyüşü ve Kubat konseri ile 31 Ağustos Pazar günü yapılması planlanan Çayır Festivali kapanış programı iptal edildi.

Çayır Festivali’nde can kaybı! Elektrik akımına kapılan genç hastanede yaşamını yitirdi - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

festival elektrik akımı
