Eray Yazgan açıkladı: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanacak mı?

Yazgan, Kerem Aktürkoğlu transferinde Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkımız var. Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Dün Benfica, Fenerbahçe’nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süre vardı, Cuma günü doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor.”

“FENERBAHÇE, GERÇEKLİKTEN HABERSİZDİ”

Yazgan, Fenerbahçe’nin süreci yanlış yönettiğini belirterek, “Fenerbahçe’nin bu gerçeklikten habersiz olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik” dedi.

Açıklamasında kulübün tarihi misyonuna da değinen Yazgan, şu ifadeleri kullandı:

“Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır. Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu göstererek ahlak dersi veriyor. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız.”

TRANSFER SÜRECİ BARIŞ ALPER’İ YORDU

Genel Sekreter Eray Yazgan, NEOM SC’nin ilgisi sonrası gündemden düşmeyen Barış Alper Yılmaz hakkında da açıklamalarda bulundu:

“Barış Alper Yılmaz’ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz’ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok.”