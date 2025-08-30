Türk sinemasının usta ismi Anta Toros 77 yaşında hayatını kaybetti Anta Toros kimdir?

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta isimlerinden Anta Toros, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Sanat dünyasında derin üzüntü yaratan ölüm haberi, sosyal medyada dostları ve sevenleri tarafından paylaşıldı.

Kariyeri boyunca çok sayıda film ve dizide rol alan Anta Toros, özellikle “Adını Feriha Koydum”, “Çocuklar Duymasın”, “Acı Hayat” ve “Yarım Elma” gibi yapımlardaki performansıyla tanındı. Toros’un oyunculuğu yalnızca televizyon ekranıyla sınırlı kalmadı; tiyatro sahnelerinde de büyük takdir topladı.

ANTA TOROS KİMDİR?

Asıl adı Antaram Torosyan olan Anta Toros, 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu. Tiyatroya 1965’te amatör olarak adım atan sanatçı, kısa sürede profesyonel sahnelere geçti. Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu’nda profesyonel oyunculuğa başlayan Toros, Dostlar Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda da görev aldı.

Amerika’da tiyatro eğitimi alan Toros, sahne ve ekran performanslarıyla izleyicilerin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Güçlü duruşu ve içten oyunculuğuyla sanat dünyasında saygın bir iz bırakan usta isim, geride silinmeyecek eserler bıraktı.