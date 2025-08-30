İzmir’de 8 ilçede 32 saatlik su kesintisi olacak! İZSU arıza onarım için tarih verdi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi’nden gelen isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle geniş kapsamlı su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, kesinti 30 Ağustos saat 21.00’de başladı ve 1 Eylül saat 05.00’e kadar devam edecek. Toplamda 32 saat sürecek kesinti İzmir’in sekiz ilçesini etkileyecek.

ETKİLENECEK İLÇELER

İZSU’nun açıklamasına göre su kesintisinden şu ilçeler etkilenecek:

Çiğli

Karşıyaka

Bayraklı

Bornova

Gaziemir (tamamı)

Karabağlar (bazı mahalleler)

Menemen (bazı mahalleler)

Konak (bazı mahalleler)



İZSU, arızanın büyüklüğü nedeniyle suyun yeniden verilmesinde bölgelere göre farklılık olabileceğini bildirdi. Depo seviyeleri ve isale hattındaki basınç değerlerinin normale dönmesinin zaman alacağı, bu nedenle bazı bölgelerde şebeke suyuna dönüşün gecikebileceği aktarıldı.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları ve su tüketiminde dikkatli davranmaları yönünde uyarıda bulundu.