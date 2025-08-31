Sansar Salvo intihar mı etti, sağlık durumu nasıl? Ünlü rapçi hakkında son iddialar

Rapçi Sansar Salvo’nun (Ekin Can Aslan) çok sayıda ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan ünlü isim tedavi altında. Hayranları sağlık durumunu araştırıyor.

SANSAR SALVO İNTİHAR MI ETTİ, SON DURUMU NE?

Rap dünyasının tanınan isimlerinden Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekin Can Aslan hakkında üzücü bir haber gündeme geldi. Sosyal medyaya yansıyan bilgilere göre Aslan’ın çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Hastaneye kaldırılan rapçinin acil serviste tedavi altında olduğu söyleniyor.

Sansar Salvo’nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmazken, hayranları ünlü rapçinin son durumunu merak ediyor.

SANSAR SALVO KİMDİR?

Ekin Can Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989 Kadıköy, İstanbul doğumludur. Türkçe rap sanatçısı ve söz yazarıdır.

2008 yılında “Adrenalin” ve 2009 yılında “Seremoni Efendisi” albümünü yayımlayan sanatçı, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında “24. Şarjör” albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına devam etmiştir. 2016 yılında Türkçe rap’in müzik marketlerde yayımlanan ilk derleme albümü “Yakında Sans”, 2017 yılında “Şimdi Sans” isimli albümü yayımlanmıştır.

Storytelling tarzı sözler yazmasıyla bilinir. Sevilen şarkıları arasında Şehinşah ile “Duygusal Olmaya Gerek Yok”, Elçin Orçun ile “180 km.” ve “Psikopat Yazar” yer alır. 2019 yılında Kaan Boşnak ile “Koptu Kayış” isimli bir parça çıkartmıştır.

