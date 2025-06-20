Kara yollarında sürücülere uyarı: Birçok güzergahta bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki birçok önemli güzergahta sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Çalışmaların devam ettiği yollarda, ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometreleri arasında yürütülen şev çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 13-16. kilometrelerinde bulunan Eminlik Kavşağı'nın Adana yönünde gerçekleştirilen yapım çalışması nedeniyle ulaşım sadece 1 numaralı şeritten devam ediyor. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
TAG Otoyolu’nun 10-11. kilometrelerinde yer alan Batı ve İskenderun kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Aydın-İncirliova yolunun 26-42. kilometreleri arasında sürdürülen çalışmalar nedeniyle İncirliova yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden gidiş-geliş olarak veriliyor.
Kırklareli-Dereköy yolunun 30-33. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.
Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde, "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik, iki yönlü olarak servis yolundan veriliyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 34-58. kilometrelerinde devam eden yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülere kontrollü geçiş imkanı sunuluyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü Araç Alt Geçidi’nin Rize yönünde 21.00-06.00 saatleri arasında bakım ve onarım yapılacak. Bu saatler arasında alt geçit trafiğe kapatılacak, sürücüler üst geçit bağlantı yoluna yönlendirilecek.