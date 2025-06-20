Kara yollarında sürücülere uyarı: Birçok güzergahta bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-12. kilometreleri arasında yürütülen şev çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 13-16. kilometrelerinde bulunan Eminlik Kavşağı'nın Adana yönünde gerçekleştirilen yapım çalışması nedeniyle ulaşım sadece 1 numaralı şeritten devam ediyor. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

TAG Otoyolu’nun 10-11. kilometrelerinde yer alan Batı ve İskenderun kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Aydın-İncirliova yolunun 26-42. kilometreleri arasında sürdürülen çalışmalar nedeniyle İncirliova yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden gidiş-geliş olarak veriliyor.

Kırklareli-Dereköy yolunun 30-33. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde, "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-7. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik, iki yönlü olarak servis yolundan veriliyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 34-58. kilometrelerinde devam eden yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülere kontrollü geçiş imkanı sunuluyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-10. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde bulunan Kaşüstü Araç Alt Geçidi’nin Rize yönünde 21.00-06.00 saatleri arasında bakım ve onarım yapılacak. Bu saatler arasında alt geçit trafiğe kapatılacak, sürücüler üst geçit bağlantı yoluna yönlendirilecek.