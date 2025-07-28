Kara yollarında trafik uyarısı: Bu güzergahlarda dikkatli olun!

Karayolları Genel Müdürlüğü sürücüleri uyardı. Türkiye genelinde çok sayıda noktada yol çalışmaları devam ediyor. Trafik kontrollü sağlanıyor, alternatif güzergahlar kullanılıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında trafik uyarısı: Bu güzergahlarda dikkatli olun!
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 14-18. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda, 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak. Sürücüler bu saatler arasında Kandıra Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek.

TAG Otoyolu’nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Aynı şekilde, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde süren yol yapım çalışması nedeniyle de ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bu güzergahta seyahat eden araçlar, servis yolunu kullanmak zorunda kalacak.

Selçuk-Kuşadası yolunun 11-12. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları da sürüyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü olarak izin veriliyor.

Benzer şekilde, Bingöl-Solhan yolunun 23-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle de ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünellerinde de elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar saat 17.00’ye kadar devam edecek ve bu süreçte ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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