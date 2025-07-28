Kara yollarında trafik uyarısı: Bu güzergahlarda dikkatli olun!

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 14-18. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda, 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak. Sürücüler bu saatler arasında Kandıra Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek.

TAG Otoyolu’nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Aynı şekilde, Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde süren yol yapım çalışması nedeniyle de ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bu güzergahta seyahat eden araçlar, servis yolunu kullanmak zorunda kalacak.

Selçuk-Kuşadası yolunun 11-12. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları da sürüyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerinde süren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü olarak izin veriliyor.

Benzer şekilde, Bingöl-Solhan yolunun 23-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle de ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünellerinde de elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar saat 17.00’ye kadar devam edecek ve bu süreçte ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilecek.