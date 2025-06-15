Kara yollarında yaz mesaisi: İşte yol çalışmaları süren bölgeler...

Adana-Gaziantep güzergâhında yer alan TAG Otoyolu’nun 0-6. kilometreleri arasında İskenderun Batı-Gözeneler kavşaklarında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli seyretmeleri isteniyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 29. kilometresinde Denizli istikametindeki şev destekleme çalışması dolayısıyla, 1 Temmuz 2025’e kadar emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı olacak. Ulaşım orta ve sol şeritlerden devam edecek.

Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28-32. kilometreleri arasında devam eden çalışmalar nedeniyle yol tek taraftan gidiş-geliş şeklinde kullanılacak.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Mengen yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında, Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar, bölünmüş yolun diğer yönünden iki yönlü geçiş yapabilecek.

Antakya-Samandağ yolunun 21-22. kilometreleri arasında sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Bu güzergahta da dikkatli sürüş öneriliyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yürütülen yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.

Bozüyük-İnönü yolunun 4-5. kilometrelerinde yapılan istinat taş duvar çalışmaları sebebiyle yolun banket bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerinde yer alan Melet Köprüsü’nde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir yönünden iki yönlü olarak sürdürülecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde yer alan Akyazı Tüneli’nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde, elektrik ve elektronik sistemlerin bakım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.