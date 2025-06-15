Kara yollarında yaz mesaisi: İşte yol çalışmaları süren bölgeler...
Türkiye genelinde kara yollarında süren bakım, onarım ve yapım çalışmaları ulaşımı etkiliyor. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, hızlarını düşürmeleri isteniyor. Yol güvenliği açısından birçok güzergâhta şerit daraltmaları, yön değişimleri ve kontrollü geçişler uygulanıyor.
Adana-Gaziantep güzergâhında yer alan TAG Otoyolu’nun 0-6. kilometreleri arasında İskenderun Batı-Gözeneler kavşaklarında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli seyretmeleri isteniyor.
Aydın-Denizli Otoyolu’nun 29. kilometresinde Denizli istikametindeki şev destekleme çalışması dolayısıyla, 1 Temmuz 2025’e kadar emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı olacak. Ulaşım orta ve sol şeritlerden devam edecek.
Büyükçekmece-İstanbul yolunun 28-32. kilometreleri arasında devam eden çalışmalar nedeniyle yol tek taraftan gidiş-geliş şeklinde kullanılacak.
Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Mengen yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometreleri arasında kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında, Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar, bölünmüş yolun diğer yönünden iki yönlü geçiş yapabilecek.
Antakya-Samandağ yolunun 21-22. kilometreleri arasında sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Bu güzergahta da dikkatli sürüş öneriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yürütülen yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine azami dikkat göstermesi gerekiyor.
Bozüyük-İnönü yolunun 4-5. kilometrelerinde yapılan istinat taş duvar çalışmaları sebebiyle yolun banket bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.
Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 41-42. kilometrelerinde yer alan Melet Köprüsü’nde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir yönünden iki yönlü olarak sürdürülecek.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresinde yer alan Akyazı Tüneli’nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde, elektrik ve elektronik sistemlerin bakım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı