Karabük Üniversitesinden yeni proje! Makinist yetiştirecek...

Raylı Sistemler Makinist Ehliyeti ve diğer Demiryolu Emniyet Kritik Görevlerine dair Kişisel Emniyet Belgelerinin verilebilmesi konusundaki eğitim yetkinliklerinin Yükseköğretim Kurumlarına da verilebilmesi için gerekli düzenlemeler üzerinde çalışmalar, demiryolu sektöründeki eğitim standartlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi amacıyla düzenlenen “Demiryolu Eğitim Kurumları Yetkilendirme ve Eğitim Müfredatı Değerlendirme Çalıştayı” KBÜ Senato Odası’nda gerçekleştirildi.



Çalıştaya; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Eskipazar Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Sertifikasyon Daire Başkanı Mustafa Erdem Kırmızıgül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Şef Mücahit Fatih Çelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Eğitim Dairesi Başkanı Cüneyt Türkkuşu, TCDD Şube Müdürü Hakan Karlıdağ, TCDD Taşımacılık A.Ş. Eğitim Daire Başkanlığı Ergün Seçkin, TCDD Taşımacılık A.Ş. Mühendisleri Çağdaş Görgülü ve Kamil Esen, KBÜ, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri katıldı.



Çalıştayın sektörün gelişimi için çok önemli bir adım olduğunu ve alınan kararların uygulanmasıyla demiryolu eğitimi alanında önemli ilerlemeler kaydedileceğini ifade eden Rektör Kırışık, “Biz de Üniversite olarak raylı sistemler konusunda çalışıyoruz. Bu konuda akademik birikimimiz oldukça iyi, çok sayıda nitelikli bölümümüz var. Eskipazar Meslek Yüksekokulumuz bu konuda belli bir yetkinlik kazandı. Makinist yetiştirmek konusunda belli yeterlilikleri kazanmak istiyoruz” dedi.



Rektör Kırışık, Karabük’ün demiryolu taşımacılığı konusunda önemli bir il olduğunu belirterek, özellikle Filyos Projesi’nin hayata geçmesiyle bu önemin artacağını ve KARDEMİR’in varlığının raylı sistemlerin geliştirilmesi ve üniversitemizin bu konuda yetkiliklerin artırılması konusunda önemli olduğunu vurguladı.



Rektör Kırışık, demiryolu sektörünün ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, Karabük Üniversitesinin bu alanda yapılan çalışmalara destek vermeye devam edeceğini belirtti. KBÜ Rektörü Kırışık, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:



“Karabük Üniversitesi olarak raylı sistemler alanında gerekli bilgi birikimine sahip ve başarılı bir üniversiteyiz. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitim ve sahip olduğumuz akademik deneyimler ile demir yolu taşımacılığına büyük katkılar sunmak istiyoruz. Raylı Sistemler Makinistlik ehliyeti noktasında öğrencilerimize yeterli teorik eğitimleri veriyoruz. Bu işin bir de uygulama eğitimleri kapsamı var. Bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve TCDD’den destek almamız bizim için son derece önemli. Bu çalıştay, aramızdaki iş birliğinin gelişmesi ve öğrencilerimizin yeterliliklerinin artarak demir yollarında çalışmalarının kolaylaşması açısından önemli faydalar sağlayacaktır. Böyle değerli bir çalıştaya Karabük Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu çalıştaya katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüze, TCDD Genel Müdürlüğümüze, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğümüze, TCDD Eskişehir Eğitim Merkezimize, Eskişehir Teknik Üniversitemize ve Sivas Cumhuriyet Üniversitemize çok teşekkür ediyorum.”



Çalıştayda, bakanlık nezdinde AB’nin ilgili kurumları ile yürütülen çalışmalar neticesinde, demiryolunda AB ile karşılıklı işletilebilirliğin sağlanması durumunda, Türkiye’den yurt dışına düzenlenecek seferlerde görevlendirilecek makinistlerin, uluslararası düzenlemelerde öngörülen kabiliyetlere sahip olması gereken konularda fikir alış verişi gerçekleştirildi. Çalıştayda, demiryolu sektörünün ihtiyaçları ve mevcut eğitim standartları göz önünde bulundurularak, gelecek dönemde demiryolu alanında yetişmiş insan kaynağının daha etkin ve nitelikli hale getirilmesi için atılacak adımlar üzerinde konuşuldu. Katılımcılar, eğitim kurumlarının daha etkin bir şekilde iş birliği yapması ve sektörün ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilmesi için önerilerde bulundu.



Çalıştay, Raylı Sistemler Makinistlik Ehliyeti Eğitim Müfredatı Görüşme ve Değerlendirmeleri Toplantısı ve Eskipazar Meslek Yüksekokulunun ziyaret edilmesi ile sona erecek.