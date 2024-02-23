Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı, kopan teller yola saçıldı

Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü. Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik telleri neredeyse orada bulunan işçilerin üzerine düşüyordu. İşçiler son anda elektrik tellerinden kaçmayı başardı.

Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı, kopan teller yola saçıldı
Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı, kopan teller yola saçıldı
Editör: Uğur Çam

Karabük belediyesine ait Bilal M. yönetimindeki çöp toplama aracı, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yol ortasında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çöp kamyonunun çarpmasının etkisiyle beton direk yıkıldı. Direk yıkılırken kopan elektrik telleri de çevreye tehlike saçtı. Kaza esnasında olay yerinde bulunan bir vatandaş ve çöp toplama kamyonunda çalışan iki temizlik işçisi, neredeyse kopan elektrik tellerine çarpacaktı. İnsanların elektrik tellerine son anda değmekten kurtulmasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. 

Kaza sonrası olay yerine polis ve elektrik ekipleri sevk edilirken, bölgedeki elektrik de tedbir amaçlı kesildi. Yaşanan olay güvenlik kameralarınca kaydedildi. 

Ümraniye'de bir kişi dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!Ümraniye'de bir kişi dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunu öldürdü!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Karabük # karabük # elektrik direği
Çok Okunanlar
24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
24 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları
İspanya'da felaket! 138 dairelik apartman yandı!
İspanya'da felaket! 138 dairelik apartman yandı!
Güneş Sistemi'nde heyecanlandıran keşif!
Güneş Sistemi'nde heyecanlandıran keşif!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
İşte dünyayı kendine hayran bıraktıran Türk uçakları!
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Öne Çıkanlar CHP VE DEM PARTİ'NİN KENT UZLAŞISI PLANI! | Serkan Aksarı | Gece Hattı #canlı CHP VE DEM PARTİ'NİN KENT UZLAŞISI PLANI! | Serkan Aksarı | Gece Hattı #canlı Almanya ekonomisi çöküyor! Veriler açıklandı! Almanya ekonomisi çöküyor! Veriler açıklandı!