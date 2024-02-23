Karabük'te facianın eşiğinden dönüldü! Çöp kamyonu elektrik direğine çarptı, kopan teller yola saçıldı

Karabük belediyesine ait Bilal M. yönetimindeki çöp toplama aracı, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yol ortasında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çöp kamyonunun çarpmasının etkisiyle beton direk yıkıldı. Direk yıkılırken kopan elektrik telleri de çevreye tehlike saçtı. Kaza esnasında olay yerinde bulunan bir vatandaş ve çöp toplama kamyonunda çalışan iki temizlik işçisi, neredeyse kopan elektrik tellerine çarpacaktı. İnsanların elektrik tellerine son anda değmekten kurtulmasıyla büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza sonrası olay yerine polis ve elektrik ekipleri sevk edilirken, bölgedeki elektrik de tedbir amaçlı kesildi. Yaşanan olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.